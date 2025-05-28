Europa aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán ante la reticencia de siete países

La reunión del Consejo de la UE para analizar la oficialidad del catalán duró cerca de una hora. - CONSEJO DE LA UE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

España se vio ayer forzada a renunciar a la petición de someter a votación su propuesta para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE, después de que hasta siete delegaciones insistieran en que era prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha debatido y sobre el que mantienen serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico. La presidencia de turno que este semestre ocupa Polonia tomó la iniciativa de “posponer” la discusión sin aclarar cuáles serán los próximos pasos a seguir, en una cuestión que requiere unanimidad para salir adelante. Entre los países que intervinieron ayer durante la discusión para expresar sus reticencias se encontraban Alemania, Austria, Croacia, Italia, Suecia, Chequia y Finlandia.

Al conocerse la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas es ya “irreversible”. Afirmó que 20 países están a favor o no ven impedimento a que los tres idiomas sean lenguas oficiales de la UE y en cuanto a los siete restantes adelantó que hablará con ellos para intentar resolver las dudas que sigan teniendo. “El tema sigue en la mesa para conseguir la unanimidad”, aseguró.

Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez explicaron además que no temen un enfado de Junts porque en la formación de Carles Puigdemont saben el esfuerzo que se ha hecho.

Por su parte, el President de la Generalitat, Salvador Illa, mostró desde Tokio su “rotunda confianza” en que se conseguirá la oficialidad del catalán en Europa, al tiempo que criticó que la oposición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que se consiga le “inhabilita para gobernar España y para ayudar a construir Europa”.

Puigdemont acusa a Feijóo de conspiración

El líder de Junts, Carles Puigdemont, cuestionó ayer la lealtad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por “conspirar con terceros países” para oponerse a que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en Europa.

“El PSOE debería haber blindado la votación”

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, afirmó que el PSOE debería “haber blindado mucho antes” la votación sobre la oficialidad del catalán, gallego y vasco en las instituciones europeas.

Llama antipatriotas a los populares

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, tildó de “antipatriotas” a los populares, mientras que Sumar abogó por la diversidad lingüística y acusó al PP de maniobrar para que no se apruebe este reconocimiento.

“La UE no es una moneda de cambio“

El PP afirmó, a través de un comunicado, que Europa le dijo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la UE “no es moneda de cambio con el independentismo que le llevó a la Moncloa y que le mantiene en el poder”.

Denuncia ataques en contra derechos

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, denunció la “contradiplomacia que niega la realidad lingüística de millones de europeos que hablan euskera, catalán o gallego”.