El PSOE expedienta a su militante tras las maniobras contra cargos de la UCO

Díez, a la izquierda, cuando era directora de Filatelia de Correos. - GOBIERNO DE CANTABRIA

El PSOE ha abierto un expediente informativo a Leire Díez, la militante que pide a un empresario información comprometedora sobre un teniente coronel de la UCO en unos audios que han provocado inquietud en el seno del partido y también en algunos de sus socios en el Gobierno y parlamentarios.

Después de que el lunes, cuando El Confidencial publicó la primera información sobre este asunto, el PSOE se desvinculara del audio, asegurara que ninguna de las personas que intervienen en el mismo estuviera en nómina del partido y enmarcara su difusión en la ofensiva diaria a la que afirmaban estar sometidos, ayer decidió expedientar a Díez, algo que no conlleva ninguna medida cautelar contra la militante.

Lo hizo después de que durante la jornada hubiera ya peticiones en el seno del PSOE para actuar contra Díez, entre ellas la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Según reveló ayer, El Español, Díez llegó a ofrecer a varios medios un vídeo de carácter sexual del fiscal anticorrupción José Grinda, conocido por haber liderado investigaciones como la operación Catalunya o el caso del 3%. Además, según El Mundo, ofreció a un mando de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo un ascenso si lograba pruebas contra la UCO.