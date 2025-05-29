Netanyahu da por muerto al líder de Hamás mientras crece el hambre

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que el ejército israelí mató el pasado 13 de mayo a Mohamed Sinwar, presunto nuevo líder de Hamás en la Franja de Gaza, y hermano de Yahya Sinwar, antiguo máximo líder del grupo y cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023. Netanyahu confirmó la noticia en el Parlamento israelí, aunque ya se especulaba que Sinwar había muerto en los bombardeos contra el Hospital Europeo de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Mientras, la Fundación Humanitaria de Gaza suspendió la distribución de ayuda humanitaria debido al caos generado en Rafah, que la ONU dejaron un muerto y 47 heridos por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Miles de palestinos se precipitaron al centro administrado por la organización estadounidense, y según las fuerzas israelíes, se realizaron “disparos de advertencia” desde el exterior del complejo pero negaron disparar hacia la gente. Hamás definió que el sistema de ayuda respaldado por Israel es “una trampa” para los civiles de Gaza y que está diseñado para “humillarlos” y “marginar” a los organismos de la ONU dedicados a labores humanitarias.

Según medios israelíes, el Gobierno de Netanyahu aprobó en secreto el establecimiento de 22 nuevos asentamientos en el Área C de Cisjordania, la más poblada de la región y bajo control de Israel tras los acuerdos de Oslo. En la actualidad, unos 700.000 colonos judíos viven en Cisjordania.

Sánchez pide a Von der Leyen presión sobre Israel

El presidente de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron una reunión ayer en Bruselas, en la que la situación en Gaza acaparó casi todo el interés. Un año después del reconocimiento de Palestina, Sánchez pidió a la líder europea firmeza contra Israel, con la suspensión del Acuerdo de Asociación entre el Estado hebreo y la Unión Europea, la aplicación de sanciones y un embargo de armas. Von der Leyen manifestó que es necesario “permitir la entrada de ayuda humanitaria” en Gaza, después criticar con contundencia los ataques israelíes por primera vez esta semana. El Gobierno de Israel aseguró que las relaciones con España “no están rotas” pese a las diferencias, y su ministerio de Exteriores afirmó que un embargo de armas a Israel provocaría la “destrucción” del país y un “segundo Holocausto”.

Otro de los temas tratados fue la guerra comercial. Sánchez insistió en la unidad y mostró su apoyo a la presidenta de la Comisión Europea en sus negociaciones con el presidente de EEUU, Donald Trump, frente a las amenazas de aranceles del 50%. Además, ambos trataron la necesidad de ampliar las interconexiones eléctricas de España y Portugal con el resto de Europa un mes después del apagón.