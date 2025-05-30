“Si muere gente a medio metro del muelle, algo hacemos mal”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, lamentó ayer que si en el suceso ocurrido el miércoles en El Hierro, con el vuelco de un cayuco a su llegada a La Restinga –que dejó siete personas fallecidas– se “cumplieron los protocolos y se murió la gente, hay que cambiarlos”. En cambio, continuó, si “no se cumplieron y, derivado de eso, murió gente, hay que ver cuáles son las responsabilidades”.

El Hierro decretó dos días de luto oficial por el vuelco del cayuco su llegada al puerto de La Restinga.

Mientras, la delegación del Gobierno en Canarias hizo un llamamiento a la unidad social y política ante tragedias como la que ocurrió en esta localidad de El Hierro.

Por otra parte, el Gobierno central explicó al Tribunal Supremo que aún no ha evaluado individualmente a ninguno de los menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional a los que tiene que acoger por orden del alto tribunal, ya que Canarias no ha remitido la información necesaria para ello.