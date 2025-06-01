Hamás ofrece entregar 10 rehenes y 18 cadáveres a cambio de un alto el fuego

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) respondió ayer a la propuesta de acuerdo del enviado estadounidense, Steve Witkoff, y ha ofrecido la entrega de diez rehenes israelíes vivos y 18 cadáveres a cambio de un alto el fuego y presos palestinos. “Tras una ronda de consultas nacionales y atendiendo a nuestra profunda responsabilidad hacia nuestro pueblo y su sufrimiento, presentamos nuestra respuesta a la propuesta del enviado estadounidense Witkoff a nuestros hermanos mediadores”, indicó el grupo islamista palestino en un comunicado. La propuesta, destaca Hamás, incluye un “alto el fuego permanente, la retirada completa de la Franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda humanitaria a nuestro pueblo”. Sin embargo, la última propuesta de Witkoff recoge una formulación ambigua sobre la retirada israelí de Gaza o los plazos del alto el fuego, que deja para futuras fases de negociación. La tregua inicial de 60 días estaría respaldada por Estados Unidos, Egipto y Qatar, aunque sin garantías concretas, lo que habilitaría a Israel a continuar con su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han matado ya a más de 54.380 palestinos y herido a más de 124.000 desde el 7 de octubre de 2023.