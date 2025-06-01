Políticas de vivienda facilitan un pacto entre Comuns y PSC

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern y els Comuns acordaron varias medidas relativas a la vivienda y a la educación para aprobar el tercer suplemento de crédito para la Generalitat. Al Ejecutivo de Salvador Illa, que ya tiene el apoyo de ERC, solo le queda el sí de los Comuns para la aprobación del crédito, que supondría un aumento de 500 millones al presupuesto prorrogado.

Las mayores exigencias del grupo liderado por Jéssica Albiach corresponden con la vivienda. PSC y Comuns pactaron acabar con la lista de espera para tener una vivienda de emergencia, actualmente de 2.500 familias, y pondrán en marcha un plan de choque para hacer viviendas con sistemas rápidos de construcción. Además, lanzarán una campaña institucional para dar a conocer a los inquilinos cuáles son sus derechos, cómo funciona la regulación del precio de los alquileres y la forma de dirigirse a la administración ante los incumplimientos.

El pacto entre socialistas y comuns incluye también destinar más de 22 millones de euros para la escuela inclusiva, con la contratación de 209 docentes y 352 profesionales de atención educativa.

Se espera que la semana que viene se apruebe este tercer suplemento de crédito. Con la suma de los tres, el Govern dispondría de 4.000 millones.