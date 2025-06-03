Rusia y Ucrania pactan otro intercambio de prisioneros

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Ucrania propuso a Rusia en la reunión de ayer en Estambul que se celebre, entre el 20 y el 30 de junio, una reunión a tres bandas con los presidentes de Ucrania, EEUU y Rusia –Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente– para dar un impulso a las negociaciones de paz. “Esto es crucial para avanzar en el proceso de negociaciones”, anunció el jefe de la delegación ucraniana, el ministro de Defensa, Rustem Umérov, al término del encuentro celebrado en la ciudad turca.

Ucrania y Rusia pactaron además un intercambio de todos los prisioneros heridos y cautivos de 18 a 25 años tras una reunión en Estambul para avanzar hacia la paz.

Este encuentro, que duró poco más de una hora, llega marcado por uno de los mayores ataques con drones de Kyiv desde el inicio de la guerra y con el recuerdo de las fallidas negociaciones del mes pasado.

Hasta el comienzo de la reunión, solo Ucrania había entregado su propuesta de paz, en la que solicitaba un alto al fuego incondicional, la liberación de prisioneros y el retorno de los niños secuestrados. El Gobierno ruso no quiso facilitar el documento con antelación y entregó su propuesta durante el encuentro. “Hemos entregado un memorándum que tiene dos partes (...) La segunda incluye los pasos para un posible y total alto el fuego”, indicó el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski.

Rusia exige que Ucrania renuncie definitivamente a su adhesión a la OTAN y ceda las cinco regiones que afirma haberse anexionado. Estas condiciones son inaceptables para Kyiv, que a cambio exige la retirada completa de las tropas rusas de su territorio.

Zelenski aseguró, poco antes de la reunión, que el país está “preparado” para tomar las “medidas necesarias” para lograr la paz. Sin mencionarlo, el presidente ucraniano se refería al conjunto de ataques contra la “aviación estratégica” que Rusia emplea para sus ataques a larga distancia en territorio ucraniano y que alcanzaron varios aparatos en aeródromos de cinco regiones del país, entre ellos tres en las regiones de Murmansk e Irkutsk, esta última en Siberia, escenario de un ataque efectuado con drones sin precedentes desde el comienzo del conflicto. Según Kyiv, al menos 40 aviones rusos fueron destruidos en estas operaciones.