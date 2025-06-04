El Govern reestructura la cartera de Derechos Sociales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern ha aprobado el decreto de estructura de la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, que incluye la transformación de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) presentada la semana pasada. Así, se han creado 16 unidades nuevas, entre las que destaca la dirección general de Personas Mayores y la nueva estructura de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que sustituye a la DGAIA, pero que tiene menos competencias.

El nuevo decreto incluye también refuerzos estructurales de la dirección general de Prestaciones Sociales y de la de Autonomía Personal y Discapacidad. Además, el Gobierno mantiene al director de la DGAIA, José Muñoz Luque, como nuevo director de la DGPPIA.

En el marco de la reforma del sistema de atención a la infancia, la DGPPIA debe contar con otros 37 profesionales y la incorporación de 17 efectivos nuevos en diferentes unidades del departamento. También se refuerza la estructura de esa dirección con nuevas unidades y reubicando algunas tareas para ganar en eficacia. Habrá dos subdirecciones, una dedicada a la prevención y otra a la protección. También habrá una oficina de control de gestión y un área de soporte a la prevención de nueva creación.

En cuanto a la nueva dirección general de Personas Mayores, será la encargada de coordinar y desarrollar las políticas dirigidas a este colectivo, en especial a aquellas que hacen referencia a la soledad no deseada. Incorporará los recursos de la actual Oficina de las Personas Mayores Activas y también desarrollará la futura ley de las personas mayores.

El Govern destacó que la nueva organización quiere reforzar su estructura para hacer frente a las necesidades sociales actuales y futuras. Explicó que se han tenido en cuenta los cambios demográficos y sociales, como el envejecimiento de la población, así como el impacto de las herramientas tecnológicas para mejorar la atención ciudadana.