Leire Díez se explica en Ferraz y pide la baja voluntaria como afiliada del PSOE

La militante socialista Leire Díez pidió ayer la baja voluntaria del PSOE tras comparecer ante el instructor de su expediente en Ferraz. Díez dio explicaciones al partido sobre los audios publicados en los últimos días en los que escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El PSOE comunicó que Díez solicitó la baja voluntaria como afiliada y que, en cuanto sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico contra ella quedará suspendida. Tras las explicaciones, la militante convocó a la prensa hoy a las 10h para una comparecencia pública.

El Partido Popular había interpuesto ayer una denuncia contra Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset ante la Fiscalía Anticorrupción por su supuesta implicación en maniobras contra la UCO. Pérez Dolset negó trabajar para el PSOE ni ser el “fontanero de nadie”.

Además, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) puso ayer una denuncia contra Díez y se sumó a la ofensiva judicial contra la militante, después de que el lunes lo hiciera también la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).