Díez niega ser “fontanera” del PSOE en medio de una trifulca con Aldama

La aún militante del PSOE Leire Díez negó ayer que actuara como “fontanera” del partido o “representante” del Gobierno en la reunión en la que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre la UCO. Lo hizo en una comparecencia de poco más de siete minutos que terminó con una trifulca con el comisionista Víctor de Aldama, quien le acusó de mentir. En el acto en un hotel de Madrid, Díez insistió en su versión de los hechos, en la que defiende que la conversación publicada forma parte de un trabajo periodístico que realiza desde hace varios años.

Leire Díez recordó que el martes pidió la baja como militante del PSOE, pero reveló que espera que esta sea temporal. Además, quiso dejar claro, insistiendo, que fue ella la que solicitó la baja del partido “para poder atender a todo el mundo y hablar de lo que ha pasado durante la semana pasada”. Cerró su intervención asegurando que no es una “fontanera” del PSOE pero tampoco una “cobarde” y adelantó que seguirá trabajando en su libro, defendiendo sus ideas “como ciudadana libre que ejerce sus derechos”. “Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones”, dijo al tiempo que irrumpió Aldama en la escena, quien se acercó a ella entre una gran expectación de los medios de comunicación.

Entre una nube de periodistas y fotógrafos y cámaras de televisión, Díez intentó salir, escoltada por el empresario Javier Pérez Dolset, que también aparece en los audios publicados, y que llegó a empujar a Aldama para cortarle el paso. Tras la trifulca, Aldama pidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que termine con el Gobierno de Pedro Sánchez y el “caos” en el que a su juicio está sumido España.

Por su parte, el PSOE acusó, en un vídeo grabado, a “las cloacas del PP” de haber enviado al Víctor de Aldama a “reventar” la comparecencia de Díez y advirtió que “ningún ataque despiadado o fuera de control” va a despistar al Ejecutivo de su labor de gobernar. Feijóo, por su parte, ve el “teatrillo bochornoso” de Díez como “una señal más de que el PSOE está en caída libre” y pidió el adelanto electoral, entre acusaciones de “guerra sucia” de miembros del Gobierno de Sánchez. Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que “no puede volver a pasar” que la política española “arrastre” al PSOE en los territorios, por lo que abogó por un adelanto electoral.