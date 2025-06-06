Illa defiende debatir sobre financiación "con serenidad y lejos de prejuicios y estereotipos" en la Conferencia de Presidentes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la necesidad de reformar el sistema de financiación durante su intervención a la Conferencia de Presidentes y ha afirmado que hay que hacerlo "con rigor y responsabilidad" y "lejos del ruido, los prejuicios y los estereotipos". Fuentes de Presidencia han apuntado que el jefe del ejecutivo ha pedido "abrir el debate con serenidad" para "trabajar en beneficio de los intereses generales de España". Durante su turno de palabra también ha reivindicado las políticas del Govern en vivienda. Además, se ha referido a la gestión de la inmigración y ha dicho que Cataluña quiere que esté "con orden pero con humanidad" para "no caer en la deshumanización". Illa ha hecho esta intervención íntegramente en catalán.

Durante su intervención a la Conferencia de Presidentes Illa ha reclamado al resto de líderes autonómicos que trabajen "alejados de la crítica fácil y la tentación del boicot permanente". "En caso contrario, a quién estaríamos boicoteando es a los ciudadanos a quien tenemos el honor y la responsabilidad de representar", ha añadido.

Fuentes de Presidencia apuntan que durante la reunión Illa ha abordado la necesidad de "revisar y reformar" el sistema de financiación. Sin embargo, ha pedido que se haga "con rigor, responsabilidad y solidaridad" y ha pedido al resto de presidentes autonómicos que "se alejen del ruido, los prejuicios y los estereotipos" para poder trabajar "en beneficio de los intereses generales de la España plural y diversa".

Illa también se ha referido a la inmigración, uno de los temas que el PP reclamó incluir al orden del día, y ha defendido que se gestione "con orden y con humanidad". "Estamos hablando de personas, no podemos caer en la deshumanización de los discursos más reaccionarios", ha dicho el presidente, que ha añadido que hay que abordar la cuestión "desde una perspectiva no mercantilista".

Sobre vivienda, el presidente ha dado "apoyo total" a las medidas propuestas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En cualquier caso, ha afirmado que Cataluña "viene con los deberes hechos" y ha puesto en valor todas las políticas que ha sacado adelante el Gobierno. Además, ha defendido la intervención pública cuando el mercado "es incapaz de resolver el problema".

Durante su discurso Illa también ha subrayado la importancia de la transición energética hacia un sistema cien por cien renovable, ha recordado que el Gobierno ya se ha comprometido a crear más de 7.500 plazas de FP de cara al próximo curso y ha insistido en que la generación de prosperidad "tiene que ser compartida entre ciudadanos y territorios".

Discurso íntegramente en catalán

Fuentes de Presidencia aseguran que Illa ha pronunciado su discurso "íntegramente" en catalán. Esta es la primera Conferencia de Presidentes en que se puede intervenir en catalán, vasco y gallego. De hecho, esta cuestión ha sido motivo de polémica, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado la sala durante las intervenciones de Illa y del lehendakari vasco, Imanol Pradales, porque no han sido en castellano.