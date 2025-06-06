Leire Díez admite que mintió cuando ofrecía pactos con la Fiscalía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por unos audios donde pedía información comprometida sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, admitió ayer que mintió cuando ofrecía pactos con la Fiscalía a empresarios a cambio de información. Díez reiteró que está haciendo una investigación periodística sobre las “cloacas del Estado” y la “policía patriótica”, y explicó no conoce a “nadie” en la Fiscalía, por lo que mintió para ganar confianza y conseguir información.

Después de que Leire Díez pidiera el martes la baja voluntaria del PSOE, el partido confirmó ayer que la solicitud había sido aceptada y por lo tanto su expediente cerrado. Díez volvió a negar que trabajara para Ferraz, aunque admitió que tuvo una reunión con el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, junto con la periodista Patricia López y el empresario Javier Pérez Dolset. También aseguró que su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limita a los actos del partido.

Por otra parte, Leire Díez anunció que va a denunciar por amenazas al empresario Víctor de Aldama, después de que irrumpiera en su comparecencia del miércoles en la que dio explicaciones a la prensa. La exmilitante socialista, además, manifestó que en el pendrive que entregó al PSOE, que será analizado por la Fiscalía, contiene información sobre ‘la trama de los hidrocarburos’, un caso de corrupción con supuesta implicación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el que Aldama está investigado por fraude a Hacienda.

Díez también apuntó que la filtración de los audios en los que ofrecía pactos con Justicia a cambio de información sobre miembros de la UCO proviene de un bufete de abogados que tiene como clientes a Víctor de Aldama y al empresario Alejandro Hamlyn.

Mientras, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, desoyó la pretensión del PP de dar ya trámite a las peticiones de comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, por las gestiones de Leire Díez contra la UCO. Quedan pendientes para la próxima reunión ordinaria de la Mesa del Congreso, prevista para el martes.