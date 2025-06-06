Los manteros y los Mossos llegan a un acuerdo tras protestas en Salou

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un colectivo de manteros levantó ayer una protesta en la que cerraron el paso del paseo Miramar después de un cacheo en almacenes en el que se llegó a requisar material del ‘top manta’ por valor de 1,2 millones de euros. Finalmente el grupo de 30 vendedores ambulantes abandonó el paseo después de llegar a un acuerdo para abrir un proceso de mediación, que permitió a los Mossos d’Esquadra retirar su operativo que contaba con 130 agentes.