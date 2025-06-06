TARRAGONA
Los manteros y los Mossos llegan a un acuerdo tras protestas en Salou
Un colectivo de manteros levantó ayer una protesta en la que cerraron el paso del paseo Miramar después de un cacheo en almacenes en el que se llegó a requisar material del ‘top manta’ por valor de 1,2 millones de euros. Finalmente el grupo de 30 vendedores ambulantes abandonó el paseo después de llegar a un acuerdo para abrir un proceso de mediación, que permitió a los Mossos d’Esquadra retirar su operativo que contaba con 130 agentes.