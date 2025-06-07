El plan para ampliar el aeropuerto de El Prat afecta 2 zonas protegidas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó ayer que la propuesta de acuerdo basada en el trabajo del comité de expertos sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat “se conocerá en las próximas semanas”. Illa manifestó que quiere tener “encarrilado” este asunto “en un sentido u otro” antes del verano. La propuesta contempla alargar 500 metros la tercera pista, la más cercana al mar, hecho que afectaría los espacios protegidos de la Ricarda y el Remolar.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, explicó el jueves que el aeropuerto “no se ampliará por el aire, sino a través de la pista”. El gran objetivo del Govern es que el aeropuerto esté “conectado intercontinentalmente”, algo “necesario” para el “futuro del país”, según el conseller, que también aseguró que la ampliación sería “respetuosa con los espacios naturales”.

La extensión de la tercera pista permitiría despegues y aterrizajes sin limitaciones de aviones de gran tamaño. La inversión total del proyecto superaría los 2.000 millones de euros, e incluiría la renovación de las terminales 1 y 2, y la construcción de la nueva terminal satélite proyectada. Además, el Govern plantea aumentar su peso en la estrategia aeroportuaria, aunque no de forma vinculante, sino consultiva.

Hasta ahora, el plan para la ampliación consistía en alargar los 500 metros al norte, hacia la zona de La Ricarda, una de las mayores preocupaciones desde el punto de vista medioambiental. La nueva propuesta reduce las afectaciones a esta zona, pero en su lugar avanza hacia la reserva natural del Remolar-Filipines, una de las principales zonas húmedas del delta del Llobregat con importante biodiversidad.

Desde ERC reiteraron su negativa a la propuesta de ampliación del aeropuerto, aunque Albert Dalmau, que defendió que cumpliría los “acuerdos de la investidura”, avisó que el plan no pasaría por el Parlament y que no “renunciaría a tomar las deicisones necesarias. “El Parlament puede hacer las iniciativas que considere oportunas, pero el Govern toma decisiones de su competencia” explicó Dalmau.