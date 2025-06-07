Elon Musk y Donald Trump se declaran ahora la guerra

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, lamantó ayer que su ahora exaliado, Elon Musk, “perdió la cabeza” y que aunque el magnate tecnológico quiere conversar con él después de su ruptura pública del jueves, el mandatario no está “particularmente” interesado en entablar un diálogo.

Estas afirmaciones se producen un día después de un agrio intercambio en redes sociales que incluyó amenazas de Trump con suspender los contratos millonarios de Musk con el Gobierno y acusaciones del sudafricano de que el presidente no hubiera ganado las elecciones de 2024 sin su apoyo. Además, el sudafricano llegó a acusar de estar en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein.

Un funcionario de la Administración dijo a la cadena ABC News que Trump estaría considerando regalar o incluso vender el Tesla que compró durante el evento inédito que organizó en la Casa Blanca en marzo para apoyar a la empresa de coches eléctricos del magnate en medio de ataques a concesionarios y estaciones de carga, junto a caídas en los ingresos y la bolsa.

El encontronazo comenzó el jueves al mediodía con palabras del presidente ante las críticas del hombre más rico del mundo al plan fiscal y presupuestario impulsado por el republicano, que según estimaciones aumentará en más de 2 billones de dólares la deuda pública del país.

Las acciones de Tesla cerraron el jueves con caídas de un 14% en Wall Street, aunque ayer registraron un rebotaron en el primer tramo de la negociación con subidas de en torno al 6%.

El ultraderechista Steve Bannon, uno de los principales aliados de Trump, pidió al mandatario estadounidense investigar el estatus migratorio de Elon Musk y abogó por su deportación “inmediata”.

Por otra parte, una jueza de Massachusetts ha detenido temporalmente el intento de Trump de suspender los visados de los alumnos extranjeros de Harvard, horas después de que la universidad señalase la proclamación como una “represalia” inconstitucional.