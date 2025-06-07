Los barones del PP piden a Pedro Sánchez elecciones y este quiere agotar la legislatura

Foto de familia del rey, el jefe del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas. - KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

Los barones territoriales del PP coincidieron en la Conferencia de Presidentes que se celebró ayer en Barcelona en exigir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones generales ante la situación “crítica” de España. Sin embargo, el presidente del Gobierno insistió en que agotará la legislatura.

La dirección estatal del PP destacó el hecho de que los presidentes del PP estén pidiendo a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones, en línea con el mensaje que ha verbalizado su líder, Alberto Núñez Feijóo, en los últimos meses, algo que volverán a repetir los populares en la manifestación que han organizado para mañana en Madrid.

“Sin Presupuestos, sin apoyo parlamentario, con grietas en el Consejo de ministros, con su partido dividido, y desbordado por las proliferación de casos de corrupción que avergüenzan al país, el presidente del Gobierno debe acabar con esto y dar la palabra a los españoles”, señalaron fuentes del equipo de Feijóo.

Al margen de esto, la XXVIII Conferencia de Presidentes concluyó sin acuerdos. Sánchez había pedido a los presidentes autonómicos “responsabilidad compartida” y “sentido de país” para atajar el problema de vivienda.

Puso sobre la mesa “una apuesta de país”, un acuerdo estatal que supone triplicar hasta los 7.000 millones de euros la inversión para el plan estatal de vivienda 2026-2030. La propuesta implica que el Gobierno financiaría el 60% de estos fondos y el 40% recaería en las comunidades autónomas, que también tienen competencias en vivienda.

Además, Sánchez anunció durante su intervención que iba a poner en marcha un nuevo programa dotado con 175 millones de euros para el acceso gratuito a la educación infantil a familias con rentas bajas.

Ayuso da plantón al catalán y el euskera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió de la sala donde se celebraba la Conferencia de Presidentes al iniciar su intervención en euskera el lehendakari, Imanol Pradales, y regresó después de que acabara de hablar el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Lo ocurrido fue considerado como una falta de respeto que visualiza un PP dividido por el radicalismo de Ayuso, según fuentes del Gobierno. Antes del inicio del encuentro, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no creía que se fuera a producir ese hecho, que consideraba un “error”. España “no es un estado plurinacional”, y el uso de las lenguas cooficiales en la Conferencia es “una farsa”, según dijo la presidenta de Madrid tras la cumbre.Previamente, Ayuso y la ministra de Sanidad, Mónica García, protagonizaron un momento de gran tensión durante el saludo institucional. Cuando la ministra pretendía darle dos besos, la presidenta madrileña rechazó arguyendo que la víspera, en la Asamblea madrileña, Más Madrid la tildó de “asesina” por las muertes en las residencias durante la pandemia.

Illa pide debatir la financiación “con serenidad” y sin prejuicios

El President de la Generalitat, Salvador Illa, defendió durante la cumbre abrir el debate sobre la financiación autonómica “con serenidad”, y pidió a sus homólogos hacerlo alejándose del ruido, de los prejuicios y los estereotipos.

Afirmó que Catalunya tiene “un camino trazado” que seguirán, y que se basa en un modelo que no renuncia a tener una aproximación de solidaridad con todo el mundo. Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, urgió ayer a abordar “de una vez” el debate sobre un nuevo modelo de financiación. Así, demandó una sola mesa de negociación junto a todos los territorios y que se condone la deuda con las autonomías.

Canarias constata su “soledad” en materia de inmigración

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, constató ayer la “soledad” del archipiélago para gestionar la “crisis humanitaria” de la inmigración por lo que exigió al Gobierno central y a las comunidades el desarrollo de un sistema nacional de acogida de menores migrantes. “Tenemos la obligación de dar una respuesta a este fenómeno como país. Eso es lo que pedí, eso es lo que exigí”, señaló. Clavijo, que sí valoró el “apoyo” y la predisposición de Catalunya y Euskadi para acoger menores, anunció que celebrará una reunión con los ministros del Interior, Política Territorial y Migraciones para coordinar mejor la distribución.