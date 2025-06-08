“Ayuso no entiende España al irse en los discursos en vasco y catalán”

Illa, durante su intervención en una conferencia en El Vendrell. - MAR ROVIRA/ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, acusó ayer a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de “no entender España”, después de que esta se ausentara el viernes de la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones en euskera y catalán.

Al iniciar el lehendakari, Imanol Pradales, su intervención en euskera, Díaz Ayuso salió de la sala donde se celebraba la Conferencia de Presidentes en el Palacio de Pedralbes y regresó después de que acabara de hablar Illa, que hizo su discurso en catalán.

En declaraciones a Onda Cero, Illa opinó que la ausencia de Ayuso fue “un inmenso error” que “no lleva a ninguna parte” y “no ayuda a nada ni a nadie”, y apostilló: “Allá ella”.

Más tarde, durante un acto en El Vendrell, el president insistió en que la vivienda es un derecho y no “un negocio” después de que los barones del PP rechazaran los acuerdos en esta materia durante la Conferencia de Presidentes y ha lamentado que “algunos discuten las intervenciones en este mercado”.

“Ayer pusimos encima de la mesa la política de vivienda que desarrollamos en Catalunya, que es la más ambiciosa que se lleva a cabo en España por parte de una comunidad autonómica”, aseguró, en el marco de la conferencia económica Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida, pronunciada en el Vendrell.

En este sentido, Illa reiteró su defensa de la prosperidad compartida social y territorialmente frente a la “acumulación insolidaria” y añadió que eso significa humanismo en vez de mercantilismo.

Son “dos planteamientos que en la Conferencia de Presidentes autonómicos, de alguna manera, quedaron reflejados y quedaron patentes”, dijo.

Criticó así lo que denominó acumulación insolidaria: “Generamos mucha prosperidad, pero que se la queden unos pocos y que se concentre en algunos territorios”, un argumento que rechazó.

■ El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez “sobra desde hace mucho tiempo”, y se comprometió a hacer “una limpieza total, con honestidad y con urgencia”. El líder popular protagonizó un acto en Santander con afiliados de su partido en vísperas de la manifestación contra el Gobierno impulsada para hoy en Madrid, y de cara a esa convocatoria hizo un llamamiento “a la España decente” para que participe en ella contra “la mafia y la corrupción”.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió que “levantarse e irse en política es un gesto sin más” tras su marcha de la reunión de la Conferencia de Presidentes cuando se hablaba catalán y euskera e insistió en que España “no es una nación plurinacional”.