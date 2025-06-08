SEGRE

León XIV y Javier Milei abordan en el Vaticano la cohesión social

El papa León XIV recibió ayer al líder argentino Javier Milei. - EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

León XIV y el presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvieron ayer en la Santa Sede su primer encuentro, en el que hablaron de la “lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social”. Tras la visita a Roma, Milei viajó a Madrid, donde hoy domingo clausurará un foro económico privado auspiciado por una empresa cripto junto a expolíticos como Esperanza Aguirre, Iván Espinosa de los Monteros o Albert Rivera.

