Sánchez pide "perdón" tras el informe de la UCO y dice que estaba convencido hasta hoy de la "integridad" de Santos Cerdán

Pido perdón, en primer lugar, a la ciudadanía, también a los militantes y a los simpatizantes del PSOE. @sanchezcastejon pic.twitter.com/pHh1cQOpUh

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparecido en la sede nacional del partido para pedir "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la UCO, a la vez que ha dicho que estaba "convencido" hasta hoy de la "integridad" del hasta ahora secretario de organización de los socialistas Santos Cerdán.

Respecto a un posible adelanto electoral, el presidente lo ha descartado. "Esto no va de mi ni del partido socialista", ha afirmado.

Anuncia una auditoria externa sobre la comptes del PSOE

Sánchez ha anunciat aquest dijous que posarà en marxa una auditoria externa sobre els comptes del partit i que impulsarà una reestructuració de la seua executiva federal.

En roda de premsa a la seu central del partit al carrer Ferraz de Madrid després de dimitir el secretari d’Organització del partit, Santos Cerdán, per la seua presumpta implicació en el cas Koldo, Sánchez ha assegurat que la seua resposta davant de la corrupció serà tan contundent com ho és la seua decepció.

En aquest context ha assenyalat que, malgrat els informes positius que ha elaborat el Tribunal de Comptes, s’encarregarà una auditoria externa per eliminar "qualsevol ombra de dubte" que pugui tenir la ciutadania.