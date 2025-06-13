El único superviviente del vuelo de Air India estrellado: "Vi morir a gente ante mis ojos, no puedo creer cómo salí vivo"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Vishwash Kumar Ramesh, el ciudadano británico único superviviente del vuelo AI171 de Air India que se estrelló el jueves con otras 241 personas a bordo en la ciudad de Ahmedabad, ha afirmado este viernes desde la cama del hospital todavía no se puede creer cómo ha podido salir airoso de esta tragedia. "Por un momento sentí que yo también iba a morir, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, me di cuenta de que estaba vivo. Todavía no puedo creer cómo sobreviví", ha relatado a la cadena india de televisión DD News.

"No puedo creer cómo salí vivo de aquello", ha insistido este hombre de 40, quien ha explicado que al poco de despegar el avión sintió que se quedaba "atascado en el aire" antes de que las luces de emergencia comenzaran a parpadear, para después de repente chocar contra un edificio. La colisión contra ese edificio –una faculta de medicina– dejó también cinco muertos y medio centenar de heridos. Se trata de uno de los accidentes aéreos más mortíferos en la historia de India.

Ramesh, quien ha recibido este viernes la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, ha relatado a los medios que logró salir a través de una apertura en el fuselaje. "Conseguí desabrocharme el cinturón, empujar con el pie una apertura en el fuselaje y salí a rastras", ha contado. "Vi morir a gente delante de mis ojos. A las azafatas y a dos personas que vi cerca de mí. Salí de entre los escombros", ha recordado el superviviente, quien estaba sentado en el asiento 11A, junto a una de las salidas de emergencia.

A la espera de una explicación oficial y de encontrar una segunda caja negra, algunas hipótesis apuntan a que pudo haberse producido un fallo en alguno de los motores debido al impacto con un ave, o que uno de los alerones de las alas del avión no estuvieran colocados en la posición correcta durante el despegue.

Los Bomberos encontraron una de las cajas negras el jueves por la noche, según han informado al diario 'The Indian Express'. Gran parte de los aviones suelen estar equipados con dos de estos aparatos, la grabadora de voz de cabina y la grabadora de datos de vuelo, que registran la información sobre el mismo.

Tata Group, la empresa matriz de Air India, ha informado de que indemnizará con diez millones de rupias (100.900 euros) a las familias de cada uno de los fallecidos en el siniestro. Asimismo, también se hará cargo de los gastos médicos de los heridos y de la reconstrucción de la facultad de medicina donde quedó incrustado parte del aparato.

El vuelo AI171 de Air India que viajaba desde Ahmedabad, en el oeste de India, a Londres se estrelló este jueves apenas diez minutos después de despegar. La compañía ha confirmado que viajaban en el aparato 230 pasajeros –169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense–, además de doce tripulantes.

Por el momento, las autoridades han logrado rescatar de entre los escombros a unas 80 personas. El Gobierno informó en la víspera de que se realizaran alrededor de mil pruebas de ADN entre las víctimas y sus familiares para poder identificar a todo el mundo, momento en el que se ofrecerán cifras oficiales del accidente.