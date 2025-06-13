Un accidente de avión en la India provoca unas 290 víctimas mortales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un avión con 242 pasajeros se estrelló ayer en un aeropuerto de la India a los segundos de despegar y provocó al menos 290 muertos según varias estimaciones. Las autoridades consiguieron hallar un superviviente, que ayer se encontraba recibiendo tratamiento en un hospital.

El accidente ocurrió algo más tarde de las 13:30 horas en el aeropuerto de Ahmedabad, ciudad situada en el oeste de la India. El vuelo, de la compañía Air India, se dirigía al aeropuerto de Londres-Gatwick y contaba con 242 personas a bordo entre pasajeros y miembros de la tripulación. Según informó la aerolínea, 169 pasajeros eran indios, 53 británicos, 7 portugueses y 1 canadiense.

A los pocos segundos de despegar, el avión empezó a descender y se estrelló contra el Colegio y Hospital BJ Medical, donde según varias informaciones habrían muerto 3 personas. Entre 50 y 60 estudiantes heridos fueron admitidos en hospitales locales por el incidente, según afirmó la Federación de la Asociación Médica de India, mientras que cinco personas están desaparecidas.

El ministro del Interior de la India, Amit Shah, anunció la apertura de una investigación urgente a causa del accidente y aseguró que toda la nación “está de luto”. Shah explicó que el avión transportaba 125.000 litros de combustible y debido al fuego y la altas temperaturas no hubo la posibilidad de salvar a casi nadie. Sin embargo, celebró la localización de un hombre que sobrevivió al accidente, que fue enviado al hospital donde recibe tratamiento médico. Fue identificado como un ciudadano británico que estaba a bordo del avión.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, calificó las imágenes del accidente como “devastadoras”. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el incidente y se ofreció a proporcionar “ayuda inmediata” para las labores de rescate.

Mientras, el accidente provocó una caída del 5% del fabricante de aviones estadounidense Boeing en la Bolsa de Nueva York. La empresa mostró su “total apoyo” a Air India y ofreció sus “más profundas condolencias” a “los seres queridos de los pasajeros y la tripulación”.