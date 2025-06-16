El PSOE conforma una Secretaría de Organización colegiada e interina con la leridana Montse Mínguez para relevar a Cerdán

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La Secretaría de Organización del PSOE, que ocupaba hasta ahora el dimitido Santos Cerdán, será colegiada y con carácter interino hasta el comité federal del 5 de julio en Sevilla, según fuentes de la dirección socialista. Serán cuatro las personas que asumirán esta responsabilidad hasta el comité en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que abordará una reestructuración de la "cúpula" del partido.

Los encargados de la Secretaría de Organización hasta entonces serán la presidenta del partido, Cristina Narbona, la gerenta del PSOE, Ana María Fuentes, la secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo, Montse Mínguez, y el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón, todos ellos miembros de la Ejecutiva. También se integrará a las tareas que corresponden a este órgano la Fundación Avanza, de reciente creación y que se puso en marcha el pasado mes de febrero auspiciada por la dirección socialista.

Narbona es presidenta del PSOE desde 2017, cuando fue elegida para este puesto en el 39 Congreso Federal socialista tras una larga trayectoria con diversas responsabilidades en el partido y en el Gobierno, donde llegó a ser ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

Borja Cabezón ha tenido distintas responsabilidades orgánicas a nivel municipal, regional y nacional en el PSOE y ha trabajado junto a Sánchez en Moncloa, donde fue director general de asuntos nacionales de su gabinete. En enero de 2024 fue nombrado consejero delegado de la empresa pública ENISA.

Ana María Fuentes es la gerente del partido desde 2021. Ha sido parlamentaria andaluza, concejala del ayuntamiento de Ronda y diputada en el Congreso y ha trabajado, tanto en el PSOE como en el sector privado, en el área de cumplimiento legal y normativo.

La catalana Montse Mínguez es actualmente la secretaria general del grupo socialista y portavoz adjunta en el Congreso, donde ocupa un escaño desde 2019. Licenciada en administración y dirección de empresas y con un máster en contabilidad, auditoría y control financiero, comenzó su carrera política en el Ayuntamiento de Lleida.