Buscan los restos mortales de la víctima del ‘Rey del Cachopo’

La policía busca en Carranque los restos mortales de Heidy Paz. - EFE/ ISMAEL HERRERO

La policía busca en Carranque los restos mortales de Heidy Paz. - EFE/ ISMAEL HERRERO

La policía reanudó ayer la búsqueda de los restos mortales de Heidy Paz, asesinada en 2018 por su expareja César Román, conocido popularmente como 'El Rey del Cachopo', que fue condenado a 15 años de cárcel. Román separó la cabeza y las extremidades del torso, que se encontró en una de sus naves. Los agentes se desplegaron en las inmediaciones del Parque Arqueológico de Carranque, en la provincia de Toledo, para encontrar los restos que no se hallaron.

