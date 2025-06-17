Illa anuncia que destinará 500 millones en préstamos para jóvenes

Salvador Illa explica su propuesta sobre vivienda en el foro empresarial de El Economista. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer que el Govern destinará 500 millones de euros en los próximos cinco años a préstamos para que los jóvenes puedan pagar la entrada de su primera vivienda. Está previsto que la medida, bajo el nombre de 'Préstecs Emancipació', se apruebe hoy en el Parlament.

Según explicó el president, los préstamos cubrirán el 20% del precio del inmueble al 0% de interés, y no se tendrán que devolver hasta que la hipoteca esté totalmente pagada.

Illa confirmó que las viviendas que estén financiadas con esta medida pasarán a ser protegidas “con carácter permanente”, y por lo tanto, si se quieren vender el precio estará limitado al de compra. De esta manera, los menores de 35 años beneficiados del proyecto solo tendrán que hacer frente a los impuestos de la compra del inmueble, que representan aproximadamente el 10% del coste.

El objetivo del plan es “facilitar la emancipación juvenil” y “aumentar el parque público para aproximarnos a la media europea”, explicó Illa, que afirmó que “los jóvenes no tienen suficientes ahorros” y subrayó la importancia de “agilizar el proceso de construcción”.

Además, justificó las diferentes intervenciones del Govern en el mercado de la vivienda asegurando que usa el mismo criterio que en las decisiones para generar “prosperidad” y defendió que las políticas de su Ejecutivo han frenado el crecimiento de precios de la vivienda, aunque no cerró la puerta a reconsiderar las medidas si el mercado “vuelve a seguir una lógica habitual”.

Estas medidas están enmarcadas en el “Pla 50.000 habitatges”, un proyecto de construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 que se presentó en octubre. Illa sacó pecho de la apuesta del Govern por la vivienda, explicando que el Ejecutivo catalán ha destinado 1.450 millones en esta materia este 2025.

Financiación singular

Por otra parte, Salvador Illa mostró su “confianza” en que la Generalitat llegará a un acuerdo con el Gobierno central sobre la financiación singular de Catalunya antes del 30 de junio, el límite pactado con ERC.