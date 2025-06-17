Kyiv y Moscú completan la entrega de 6.000 cadáveres ucranianos

Foto de tumbas sin identificar en la región de Donetsk. - EFE/EPA/YEVGEN HONCHARENKO

Las autoridades de Kyiv y Moscú confirmaron ayer que se ha completado la entrega de 6.060 cadáveres de combatientes ucranianos, prevista en los acuerdos de Estambul, con la transferencia de otros 1.245 cuerpos sin vida.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a las autoridades austriacas, aprovechando su visita a Viena, la repatriación de los oligarcas que se refugian en el país, en clara alusión a Dimitro Firtash, prófugo de la justicia ucraniana.