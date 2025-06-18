Trump descarta “por ahora” matar al líder supremo iraní Jamenei

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que saben dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, si bien resaltó que Washington no va a “eliminarlo por ahora”. “Es un blanco fácil”, agregó. Trump, que instó a Irán a “rendirse incondicionalmente”, afirmó además que Estados Unidos “tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán” tras la oleada de bombardeos iniciada la semana pasada por el Ejército israelí que, según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destruido “una gran cantidad” de lanzaderas de misiles y la mitad de los drones de Teherán. Ayer, Israel inició una nueva “ola de ataques” contra lanzaderas de misiles usados para atacar suelo hebreo, según un primer informe en el que el Ejército anticipó también que “seguirán operando en los cielos iraníes” para “localizar y destruir” este tipo de equipos.

Mientras, las autoridades de Irán pidieron a los ciudadanos que “minimicen” el uso de aparatos con conexión a Internet, que queda “prohibido” para altos cargos y miembros de las fuerzas de seguridad ante el temor de ataques informáticos por parte de Israel en medio del conflicto entre ambos países. Mientras, el Ejército israelí anunció la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Shadmani, quien asumió el cargo hace 4 días tras la muerte de su predecesor.

■Las autoridades de la Franja de Gaza denunciaron ayer “una masacre cometida por la ocupación israelí” con al menos 60 personas muertas cuando esperaban recoger ayuda humanitaria. El Ejército de Israel lo confirmó y anunció una investigación.

Nueva matanza en las colas del hambre en la Franja de Gaza

entras, el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos aseguró que los secuestrados en la Franja han “desaparecido” de la agenda del Gobierno y acusó Benjamin Netanyahu, de olvidarse de las negociaciones debido a la campaña contra territorio iraní.