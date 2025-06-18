Un ataque ruso mata a catorce personas en Kyiv en plena cumbre del G7

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Después de varias noches relativamente tranquilas, los habitantes de Kyiv volvieron a despertarse ayer con el estruendo de las defensas aéreas, los impactos de misiles y las ametralladoras que tratan de derribar drones kamikaze Shahed, a causa de un nuevo ataque masivo ruso contra varias regiones de Ucrania, que mató a al menos 14 personas en la capital y otras dos en el puerto de Odesa, según fuentes gubernamentales.

El ataque se produjo mientras se desarrollaba en la provincia canadiense de Alberta una cumbre de los siete países más poderosos del planeta, el conocido como grupo del G7, en la que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tenía previsto participar como invitado. “Estos ataques son puro terrorismo. Y el mundo entero, EEUU y Europa, deben responder por fin como una sociedad civilizada responde a los terroristas”, escribió en sus redes sociales Zelenski, que vio frustrados sus planes de reunirse con Donald Trump después de que el presidente de EEUU se retirara de la cumbre para ocuparse de la guerra entre Irán e Israel en Oriente Próximo.