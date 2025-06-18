SEGRE

Un operativo contra el ‘top manta’ deja 19 detenidos y 3 mossos heridos

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional llevaron ayer a cabo un macrooperativo contra el “top manta” en Salou y Reus que se saldó con 19 detenidos y tres agentes heridos leves a consecuencia de la oposición mostrada por los manteros, que lanzaron piedras contra los agentes y destrozaron los cristales de una decena de vehículos aparcados. Durante el operativo se intervino numeroso material falsificado, aún por valorar.

