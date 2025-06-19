La empresa mixta de Rodalies se constituirá "inicialmente" dentro de Renfe, tendrá un capital de 2 millones y la sede en Barcelona

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La empresa mixta de Rodalies se constituirá "inicialmente" dentro de Renfe, tendrá un capital social inicial de 2 millones de euros y la sede estará en Barcelona. Los estatutos de la nueva sociedad prevén la posibilidad de una "transmisión de acciones" entre los socios para cambiar mayorías y el reparto inicial será en un 50,1% de Renfe y el 49,9% de la Generalitat. Estos son algunos de los detalles que han explicado este jueves la consellera de Territori, Sílvia Paneque; y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que también han precisado que al Consejo de Administración lo formarán cinco representantes del Govern, que designará al presidente, y cuatro de Renfe Viajeros.

Paneque y Santano han escenificado el acuerdo para constituir la nueva sociedad, que llevará el nombre de Rodalies de Catalunya SME, S. A., pero la creación formal de la empresa está pendiente de que la próxima semana se reúna el consejo de administración de Renfe para iniciar el procedimiento. Después, hará falta la autorización del Consejo de Ministros y el Consejo Ejecutivo de la Generalitat para la participación. Ambos gobiernos calculan que eso será a "finales" de julio. El calendario para la puesta en marcha prevé que será en diciembre cuando la nueva sociedad se inscriba en el registro mercantil y se designarán los miembros del Consejo de Administración. En enero de 2026 la nueva compañía ya iniciará su actividad, según los planes detallados.

Transmisión de acciones entre los socios

Los estatutos de la nueva sociedad contemplan explícitamente que la Generalitat "podrá instar una transmisión de acciones entre los socios a que comporte asumir la titularidad de la mayoría del capital social" de la sociedad. Según han remarcado en la rueda de prensa, esta "alteración" en la distribución inicial del capital de los socios se tendría que hacer con un acuerdo entre Renfe y la Generalitat y también tendrá que contar con la participación en la negociación de los representantes legales de los trabajadores.

Preguntados por posibles cambios en esta estructura accionarial, Paneque y Santano han asegurado que este "no es un asunto" que les "preocupe". "Es un acuerdo muy pensándolo bien y analizado para que llegue a buen puerto", ha afirmado el secretario de Estado de Transportes. "Los trabajadores de Renfe tienen todas las garantías jurídicas y laborales", ha agregado la consellera. Hay que recordar que en un principio ERC quería poner un plazo de dos años para que la nueva empresa pasara a estar adscrita a la Generalitat. Este jueves Paneque y Santano han descartado que cambios de gobierno puedan afectar en el accionariado. "No contemplamos ningún cambio de gobierno ni en el medio ni el corto plazo", ha dicho Paneque. Además, han asegurado que una vez se tenga la autorización por parte del Consejo de Ministros y el Consejo Ejecutivo, el resto son "trámites de pura formalidad".

Protagonismo "indiscutible" de la Generalitat

La nueva empresa estará "liderada" por Catalunya, que tendrá un protagonismo "indiscutible". Así, han explicado que la presidencia del Consejo de Administración se designará a propuesta de la Generalitat entre una de las cinco personas que la representan. No habrá ninguna vicepresidencia. Resalta también que de los cuatro miembros de Renfe, uno "se cederá" a los representantes legales de los trabajadores, con la voluntad de una "mayor interlocución y compromiso" con los sindicatos. La sociedad mercantil tendrá personalidad jurídica privada. Con respecto al domicilio social y la sede, más allá que estará en la capital catalana no han precisado la dirección.

"Es una herramienta y un paso muy importante para la Generalitat y una demanda histórica por parte de Catalunya", ha afirmado Paneque sobre el acuerdo explicado este jueves. "Si alguien quiere poner agua en el vino, se equivocará. Ha sido un triunfo y estoy convencida de que el día de hoy será el inicio de un cambio en la movilidad pública de Catalunya", ha agregado.

Una sociedad dentro del grupo Renfe , la manera "más rápida"

La nueva sociedad estará integrada dentro del grupo Renfe. Santano ha justificado que de esta manera "se garantizan plenamente los derechos laborales y la movilidad de los trabajadores" y ha recordado que este fue un "asunto importante" para desconvocar la huelga que convocaron los sindicatos en marzo. También ha explicado que así "se acortarán de manera significativa" los plazos que Rodalies necesita poder ejercer como operadora ferroviaria –hacen falta varios permisos. "Será todo mucho más rápido y más sencillo si esta empresa tiene en este momento una mayoría, pequeña, del grupo Renfe", ha afirmado.

Después de todo, Santano ha remarcado que en cualquier caso se trata de un "traspaso integral" de Rodalies porque se crea un "nuevo operador". "Estamos hablando de un nuevo operador, donde participa Renfe, pero que no es una filial de Renfe", ha reiterado. En la rueda de prensa, Paneque también ha mencionado que ERC han sido "absoluto protagonista" del acuerdo alcanzado.