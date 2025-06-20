Agentes del UCO salen de Ferraz después de copiar el contenido del correo de Santos Cerdán
El PSOE dice que colaborará con la justicia y recuerda que el PP eliminaba pruebas "a golpes de martillo"
Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil han salido este viernes de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid poco después de las dos y media de la tarde. Los agentes han ido a última hora de la mañana para copiar el contenido del correo del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, dimitido a raíz de las informaciones que lo vinculan a la trama de corrupción del 'caso Koldo'.
Durante la jornada, decenas de periodistas se han acumulado en las puertas de la sede socialista, donde también había curiosos y dos coches de la Policía Nacional. Fuentes del PSOE han prometido colaborar con la justicia y han recordado que el PP eliminaba pruebas "a golpes de martillo" de sus casos de corrupción de la época de Mariano Rajoy.