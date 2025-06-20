Agentes del UCO salen de Ferraz después de copiar el contenido del correo de Santos Cerdán

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil han salido este viernes de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid poco después de las dos y media de la tarde. Los agentes han ido a última hora de la mañana para copiar el contenido del correo del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, dimitido a raíz de las informaciones que lo vinculan a la trama de corrupción del 'caso Koldo'.

Durante la jornada, decenas de periodistas se han acumulado en las puertas de la sede socialista, donde también había curiosos y dos coches de la Policía Nacional. Fuentes del PSOE han prometido colaborar con la justicia y han recordado que el PP eliminaba pruebas "a golpes de martillo" de sus casos de corrupción de la época de Mariano Rajoy.