El juez rechaza encarcelar a Ábalos i Koldo como quería la acusación y les mantiene la obligación de personarse cada 15 días

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición de la acusación popular de encarcelar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Después de su comparecencia de este lunes, les ha mantenido las medidas cautelares que ya tenían vigentes: retirada del pasaporte y obligación de comparecer en un juzgado cada 15 días. Los dos han abandonado el Tribunal Supremo a las dos y media de la tarde. Durante su declaración, Ábalos ha puesto en duda los audios que constan al informe del UCO que lo incriminan en la trama de cobro de comisiones ilegales, mientras que Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar.

El exministro de Transportes ha abandonado el Supremo cinco horas después de llegar y una vez el juez ha firmado las dos resoluciones en que mantiene las cautelares.

Según fuentes jurídicas, durante su declaración, Ábalos ha asegurado que no reconoce su voz en los audios que figuran al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ni tampoco recuerda haber mantenido ninguna conversación con aquel contenido, y ha apuntado que las grabaciones que el UCO sacó de los lápices de memoria intervenidos en Koldo pueden haber sido manipuladas.

También ha afirmado que él no tenía ningún papel en las adjudicaciones del Ministerio de Transportes y que fuera una persona ajena a los procesos de contratación de personal. Según las mismas fuentes, el exministro ha apuntado que se siente desbordado por la situación, y aunque inicialmente tenía intención de no declarar, finalmente ha respondido las preguntas de la Fiscalía y del juez, pero no las de su propia defensa.

Después de la declaración, la acusación popular que lidera el PP –donde también hay Hazte Oír y cuatro organizaciones más de ultraderecha- ha pedido el ingreso en la prisión comunicada y sin fianza para todos dos, mientras que la fiscalía anticorrupción ha reclamado que se mantuvieran las medidas o, subsidiariamente, que se le impusiera una fianza. El juez ha optado por la posición de la Fiscalía.

El juez ve "indicios sólidos de criminalidad"

En sus autos, el juez asegura que una vez recibido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han "consolidado" los "indicios sólidos de criminalidad" contra Ábalos y Koldo.

Entre otros, sostiene que el exministro se podría haber beneficiado económicamente del pago de comisiones por parte del empresario Víctor de Aldama, a quien Koldo había informado previamente de las condiciones de un concurso para la compra de mascarillas, "hecho que le habría permitido articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato".

Además, según Puente, Koldo "intervenía activamente en la contratación", gestionaba las adjudicaciones y hacía operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización, mientras que Ábalos también podría haber intervenido personalmente y disfrutaba de los beneficios económicos. El juez añade ahora los "rendimientos económicos ilícitos" obtenidos por los dos por "la adjudicación indebida de obras públicas" del Ministerio de Transportes mientras Ábalos fue ministro.