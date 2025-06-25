Illa descarta sustituir a Sánchez pero el Govern evita detallar el contenido de la última reunión “privada” de los presidentes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido este miércoles que lunes pasado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieran en la Moncloa en un encuentro celebrado por sorpresa y fuera de las agendas públicas de todos dos. Paneque, sin embargo, ha desvinculado la reunión de la crisis que viven a los socialistas pel ‘caso Cerdán’ y ha negado que se planteara la posibilidad de que Illa acabara sustituyendo Sánchez si este último se va del gobierno español. “Se descarta cualquier escenario alternativo en lo que hay: Sánchez en el gobierno de España e Illa en el de Cataluña”, ha sentenciado Paneque.

Además, la portavoz ha remarcado el “compromiso absoluto de Illa con la ciudadanía de Cataluña” y el “contrato que ha asumido” con los catalanes para ejercer de presidente. “Para él es un gran honor y una responsabilidad”, ha añadido. Además, ha recordado que el presidente de la Generalitat “ha manifestado su apoyo absoluto a Pedro Sánchez y a la tarea que está haciendo desde el gobierno de España”.

A pesar de negar que la reunión tuviera nada que ver con plantear este escenario -salido de algunas voces de Madrid como una posibilidad para que el PSOE saliera de la crisis del ‘caso Cerdán’ y el escándalo de las supuestas comisiones ilegales-, Paneque no ha querido detallar cuál fue el motivo del encuentro entre los dos presidentes el lunes pasado ni detallar el contenido de la misma. “La actividad política requiere de ámbitos y espacios de privacidad”, ha dicho, añadiendo que “a nadie le puede parecer extraño que dos personas como ellos se encuentren para discutir lo que crean conveniente; tienen una relación cordial, fluida y, más allá de la institucional, es de amistad”.