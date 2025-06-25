Trump critica a España por su bajo gasto en Defensa: “Se ha convertido en un problema”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó nuevamente ayer el nivel de gasto en defensa de España, refiriéndose a que representa un “problema” en el seno de la OTAN, en declaraciones a medios de camino a Países Bajos para participar en la cumbre de líderes aliados llamada a fijar un nuevo listón de gasto de los 32 miembros.

A bordo del Air Force One en su camino a La Haya, Trump señaló que “hay un problema con España”. “España no está de acuerdo, esto es muy injusto para el resto”, indicó en referencia a la reticencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pactar el listón del 5%.

Posteriormente, en un mensaje en su propia red social Truth Social, Trump compartió un gráfico correspondiente al nivel de gasto en la OTAN con tres ilustraciones con el titular ‘España amenaza con descarrilar la cumbre de la OTAN’, donde reivindicó el “increíble” gasto de Washington en defensa.

Poco más tarde, Rutte confirmó en un mensaje a Trump que los 32 aliados de la OTAN, incluyendo España, se comprometerán a gastar el 5% del PIB en Defensa en la cumbre de La Haya, que hoy tratará este y otros temas, un acuerdo que calificó de “victoria” del presidente norteamericano. “Europa va a pagar a lo grande, como deben, y será tu victoria”, indicó el jefe político de la OTAN en un mensaje a Trump, que el dirigente estadounidense desveló en su propia red social. Fuentes aliadas confirmaron que el mensaje es real.

Sin embargo, esta cumbre no parece que vaya a ser tranquila debido a las voces a favor y en contra del aumento del gasto en defensa. Por ejemplo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dejó claro su desacuerdo con la posibilidad de que haya “excepciones para algunos países” y abogó incluso por adelantar a 2030 la meta para alcanzar el umbral del 5%. Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, dijo que Ottawa adoptará las medidas que mejor sirvan a “los canadienses”. Mientras, países como Bélgica o Eslovaquia rechazan incrementar sus aportaciones y exigirán “flexibilidad” en la cumbre.

n Irán e Israel iniciaron a primera hora de ayer un alto el fuego pactado junto con EEUU entre acusaciones mutuas de incumplimientos de la tregua. De madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que Israel e Irán habían alcanzado un “alto el fuego total” de 12 horas, tiempo tras el cual señaló que se considerará que la guerra entre ambos países “habrá terminado”.

n Un ataque ruso con un misil balístico mató ayer a 15 personas y dejó más de un centenar de heridos en la ciudad de Dnipró, donde varios edificios civiles y un tren de pasajeros sufrieron destrozos. El ataque coincidió con el comienzo en La Haya de la cumbre anual de la OTAN, en la que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, espera conseguir más financiación para repeler este tipo de ataques. Además, Zelenski buscará convencer al presidente de EEUU, Donald Trump, de que dicte sanciones más contundentes contra Rusia.

Sin embargo, Israel detectó un ataque con misiles desde Irán que hizo sonar las alarmas en el norte del país, aunque fue interceptado por las defensas hebreas. Un ataque iraní anterior al inicio del alto el fuego causó al menos cuatro muertos tras el impacto de un misil contra un edificio residencial en la ciudad de Beer Sheva.

Poco más tarde, el Ejército iraní afirmaba que Israel lanzó tres oleadas de misiles una vez comenzado el alto el fuego, situación que irritó al propio Trump. Antes de partir hacia la cumbre de la OTAN en La Haya, el dirigente estadounidense criticó duramente a ambos contendientes. “No tienen ni puta idea de lo que están haciendo” y cargó especialmente contra Israel, en una demostración pública de enfado inusual contra su aliado en Oriente Próximo.“No estoy contento con Israel”, dijo Trump. “No me gustaron muchas cosas que vi ayer. No me gustó que Israel lanzara bombas justo después de que cerráramos el trato”.

Paralelamente, la Agencia para la Energía Atómica iraní anunció que el país persa está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear, días después de los bombardeos contra sus instalaciones atómicas.