El dirigente socialista Francisco Salazar renuncia por acusaciones de acoso sexual

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización por el Comité Federal del PSOE, pidió ser apartado ayer de sus funciones tras las informaciones que le acusan de acosar a mujeres que trabajaban en su equipo. Salazar, asesor de Sánchez también se apartó de su cargo en la Moncloa como coordinador Institucional de la Presidencia del Gobierno.

El Comité Federal del partido empezó con retraso debido a la reunión previa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con a la dirección del partido en la que Salazar comunicó su renuncia. Iba a formar parte del proceso del PSOE de regenerar la organización tras el escándalo del caso Cerdán, por el que el exsecretario de Organización está acusado de cobrar mordidas por adjudicaciones irregulares de obra pública.

Pese a que no prevé regresar a sus cargos ni en el PSOE ni en la Moncloa, según varios medios Salazar se considera inocente de las acusaciones de acoso. El PSOE subraya que no constan “denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados”, aunque abrió una investigación sobre los hechos. Además, la Ejecutiva socialista decidió no nombrar otro adjunto a la Secretaría de Organización en su lugar.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, rectificó sus palabras después de defender por la mañana que Salazar era “un compañero absolutamente íntegro”. Alegría consideró “necesario” el paso del exdirigente socialista y calificó de “antagónicas al PSOE” las conductas que se le atribuyen.

Pedro Sánchez animó a las militantes y cargos de la formación a usar los canales anónimos de denuncia cuando sean víctimas de “casos de agresión o acoso sexual”. “Os vamos a proteger” aseguró el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

En relación al caso Salazar, la presidenta del Consejo de Estado y exministra socialista, Carmen Calvo, reclamó que no haya “piedad” en el PSOE con quien atente contra “la integridad de los cuerpos” de las mujeres.

❘ madrid ❘ El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció trece medidas contra la corrupción en el Comité Federal del partido celebrado ayer en Madrid. Sánchez volvió a pedir perdón y afirmó que la militancia le había nombrado “capitán del barco”, por lo que no “se desentiende” en momentos difíciles. Además, admitió sentirse “traicionado” tras confiar en el exsecretario de Organización Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Las medidas presentadas por Sánchez se dividen en tres bloques principales: el refuerzo del equilibrio de poderes dentro del partido, una mayor transparencia de la organización y mejorar la gobernanza del partido y garantizar “su completa integridad”.

Sánchez propuso la exigencia de “doble firma” para los secretarios de Organización y para puestos de clave. Además, instó a regular los plazos máximos de resolución de expedientes informativos, para que no ocurra un caso similar al de Ábalos.

Asimismo, Sánchez reclamó que las declaraciones de bienes y actividades de cargos públicos sean presentadas también en las comisiones de ética y anunció que se incluirán controles aleatorios para que presenten toda la información patrimonial actualizada.

El presidente del Gobierno también planteó que el portal de transparencia de la formación incluya recomendaciones del Consejo de Transparencia y del Tribunal de Cuentas, para incluir “toda la información económica y presupuestaria de la organización”.

Por otra parte, Sánchez mantiene en la Ejecutiva al exnúmero 2 de Cerdán, Juanfran Serrano, y recupera a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones que había sido director adjunto de su gabinete.

Montse Mínguez, nueva portavoz del PSOE

La diputada leridana en el Congreso Montse Mínguez fue nombrada ayer nueva portavoz del PSOE. Mínguez, que fue teniente de alcalde en la Paeria, ocupa la secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo y relevará como portavoz a Esther Peña. Rebeca Torró será la nueva secretaria de Organización sustituyendo a Santos Cerdán.