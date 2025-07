Suspenden la búsqueda de los desaparecidos de Cubelles por la dana por falta de indicios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Bombers suspendieron ayer la búsqueda de dos personas en Cubelles tras la dana al no hallar ningún rastro de ellas, y no reanudarán las tareas si no aparecen nuevos indicios que apunten a que pudieron haber sido arrastradas por la fuerza del agua. Esta decisión fue tomada en una última evaluación de la situación y tras cumplir con el propósito que se habían marcado de rastrear el cauce del río Foix y sus márgenes, las playas próximas a la desembocadura, la línea de costa y mar adentro. La suspensión de la búsqueda, que comenzó el sábado por la tarde, es definitiva, y no se volverán a activar los equipos si no hay “nuevos indicios” que apunten a la posibilidad de que estas personas fueron arrastradas por el agua. Un único testigo relató cómo la fuerza del río se llevaba a un adulto y un menor cuando atravesaban una pasarela de madera, aunque hasta ahora no se ha denunciado ninguna desaparición de personas por parte de familias o amigos. El fuerte temporal que cayó el sábado sobre una parte de Catalunya llevó al río Foix a acumular hasta 200 metros cúbicos de agua por segundo, procedentes del desembalse de un pantano próximo.

Mientras, la Generalitat completó el traslado a otros centros sanitarios de los 71 pacientes ingresados en el Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicado en Vilafranca del Penedès, que tuvo que cerrar de manera temporal por los desperfectos causados por el temporal. Las lluvias torrenciales caídas el sábado provocaron que se inundara parte del centro sanitario, con acumulaciones de hasta un metro y medio de agua en la planta baja, y dejaron sin luz ni agua al edificio.

El hospital no volverá a abrir hasta que se restablezca por completo la normalidad en los suministros e instalaciones. Para trasladar a los pacientes se activaron 17 ambulancias.

Las comarcas de Lleida registraron 1.431 rayos durante el temporal

Las comarcas de Lleida registraron durante el temporal dana el sábado hasta 1.431 impactos de rayos, de los 16.099 registrados en todo el Estado. Encabeza el ranking Barcelona (3.198). Los municipios más afectados (Urgell y Noguera, especialmente) volvieron poco a poco a la normalidad y sectores como el agrario valoraron daños. Por ejemplo, fincas de Tornabous o Anglesola registraron la caída de pedrisco que podría haber dañado hasta la mitad de la cosecha, según agricultores afectados. Prevén dar parte esta semana del siniestro. Al margen del agua, Anglesola registró 77,7 litros por metro cuadrado de lluvia y Tornabous, 67.

En paralelo, gran parte de la población de Catalunya debería haber recibido el sábado la alerta de Protección Civil por fuertes lluvias. Se enviaron dos avisos masivos, uno al mediodía y otro, rebajando el nivel, poco antes de las 20.00. Pero no toda la población recibió los dos avisos. Algunas personas recibieron solo uno y otras ninguno. Protecció Civil cree que casi en el 90% de los móviles dispararon correctamente las alertas (llamadas ES-Alert), pero reconoce que el aviso falló en algunos casos y está investigando por qué.