Siete incendios consumen Grecia en medio de una tórrida ola de calor

Cientos de bomberos luchaban ayer en Grecia para contener las llamas de siete incendios en diversas zonas del país, con al menos 1.300 personas evacuadas, en medio de un calor tórrido que que disparó los termómetros hasta los 45,6 grados. El fuego que más preocupa a las autoridades es el que arde a las afueras de la localidad de Kilkis (norte), de unos 20.000 habitantes, que ya ha obligado a evacuar un campo universitario y un hotel.