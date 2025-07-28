La UE acepta aranceles del 15% y evita la guerra comercial con EEUU

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo para evitar la guerra comercial que incluye aranceles del 15% a productos europeos, así como compras de energía y equipamiento militar estadounidense por parte del bloque comunitario, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump y confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo se cerró durante un encuentro entre ambos en Turnberry, una localidad en el oeste de Escocia. Trump dijo que, en virtud de este pacto, la UE acepta comprar energía a su país por valor de unos 638.000 millones de euros e invertir unos 510.000 millones más que actualmente en equipamiento militar. Washington, por su parte, aplicará un arancel fijo a las importaciones comunitarias del 15%, en lugar del 30% con que había amenazado a partir de agosto si no había pacto. No habrá una imposición similar, en cambio, para los productos estadounidenses que compre Europa.

Von der Leyen detalló que los aranceles del 15% se aplicarán “a la gran mayoría de exportaciones de la UE” hacia EEUU de todos los sectores, incluidos automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, pese a que Trump afirmó que estos últimos quedaban excluidos. “Este 15% es un techo, sin acumulaciones”, subrayó. Anunció además que se acordaron “aranceles cero” por ambas partes en una serie de “productos estratégicos”, lo que incluye el sector aeroespacial y sus componentes, ciertos químicos, productos agrícolas, recursos naturales y materias primas.

Países europeos aceptan el pacto a regañadientes

Los líderes europeos aceptaron la firma del acuerdo comercial entre la UE y EEUU como una decisión necesaria para estabilizar la situación económica y cimentar la cooperación con Washington en momentos de incertidumbre. La Generalitat, recordó ha puesto en marcha un plan dotado con 1.500 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de estos aranceles.