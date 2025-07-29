El Gobierno aprueba hoy la empresa mixta de Rodalies

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La víspera de que el Consejo de Ministros apruebe hoy la creación de la empresa mixta participada por Renfe y por la Generalitat de Catalunya para la gestión de los trenes de Rodalies y en pleno caos ferroviario por una incidencia en Sants (más información en la página 10), el líder de ERC, Oriol Junqueras, avisó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el acuerdo por el traspaso de la infraestructura solo será “efectivo del todo” si va acompañado de un “buen modelo de financiación”. En este sentido, el republicano denunció que las negociaciones con Hacienda para un nuevo modelo de financiación para Catalunya van “mal” por culpa de la ministra del ramo y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a la que acusó de actuar más como candidata del PSOE andaluz que como ministra. Junqueras, que pese a las críticas celebró el pistoletazo de salida de la empresa de Rodalies de Catalunya, un punto acordado entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa, denunció la “dejadez” del Estado con la ciudadanía catalana. En este sentido, apuntó a los gobiernos de PSOE y PP en la responsabilidad de que el servicio ferroviario no funcione y que no hayan cumplido sus promesas. Así destacó que Catalunya necesita un “buen modelo” en recaudación de impuestos para conseguir que el traspaso integral de Rodalies sea “útil” para la ciudadanía.

Por el momento, la nueva empresa mixta estará controlada al 50,1% por Renfe y al 49,9% por la Generalitat, aunque esta última tendrá cinco consejeros y la empresa estatal otros cuatro, y se incluirá a un representante de los sindicatos. La sociedad se creará dentro del grupo Renfe para garantizar los derechos laborales y la movilidad de los trabajadores, y para acortar los plazos para que Rodalies de Catalunya obtenga las licencias y permisos como operador ferroviario.

Por otro lado, Junqueras rechazó la lista plurinacional de izquierdas que planteó el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, para concurrir a las próximas elecciones generales.