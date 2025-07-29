Sánchez presentará nuevos presupuestos en 2026 e insiste en que agotará la legislatura

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerraron ayer el convulso curso político antes del parón del verano haciendo un balance donde ambos sacaron pecho de su gestión y pasaron de puntillas por los casos de corrupción que les salpican. Sánchez, que durante su comparecencia aportó una serie de datos económicos y sociales, que aseguró que avalan la labor de su Ejecutivo, avanzó que tiene intención de presentar un proyecto de ley de presupuestos para 2026 y negociará para que sean aprobados, aunque prevé culminar la legislatura en 2027, pese a que no consiga los apoyos necesarios para las nuevas cuentas. “El Gobierno elaborará nuevos presupuestos en 2026”, garantizó después de que no se haya presentado ninguno en la presente legislatura y los vigentes sean los prorrogados de 2023. Afirmó que se reunirá con todos los grupos y “peleará” por su apoyo. En este contexto reiteró su predisposición a mantener un encuentro con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y aprovechó la ocasión para recordar el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Con todo, cuestionado por si ve factible un mandato entero sin nuevas cuentas, recalcó que las legislaturas duran cuatro años, dejando entrever que aunque el Gobierno no tiene intención de adelantar las elecciones generales, como pide el PP. En esta línea, se mostró convencido de que al día siguiente de los comicios de 2027, los populares –planteó dudas de si para entonces Alberto Núñez Feijóo será el líder de este partido– pedirá un anticipo electoral, porque no ofrece ninguna alternativa más allá de un Gobierno con Vox que llevaría a la “involución”, que cree que se está comprobando allí donde gobiernan.

Sánchez, que reivindicó que ya se hayan cumplido el 45% de los compromisos contraídos por el Gobierno al inicio de la legislatura, destacó que, pese a las dificultades aritméticas, han ganado el 86% de las votaciones en el Congreso.

Sobre la situación provocada por el caso Koldo y la salida de Santos Cerdán del PSOE, Sánchez defendió las propuestas que ha hecho para atajar la corrupción y dijo que dará la bienvenida a las que puedan plantear los grupos parlamentarios.

Por su parte, Feijóo, reprochó a Sánchez que haga un “mitin” en la Moncloa después de haber “roto lo más básico de la democracia”, durante una reunión con su nuevo Comité Ejecutivo Nacional para ponerse en modo electoral. Así, el líder de los populares pidió a los suyos estar preparados para lograr el objetivo de gobernar “en coalición con los españoles” y avisó a todos sus dirigentes de que tienen una “responsabilidad histórica”. También aprovechó para recordar cuáles son las prioridades para los primeros cien días de su futuro Gobierno, como la lucha contra la inmigración ilegal, seguridad contra la ocupación y la multirincidencia, una política de defensa o una enseñanza en español en todo el Estado, “en convivencia con las lenguas autóctonas”. En este punto, avanzó que en septiembre tendrá un “listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir” con el objetivo de dejar atrás “la etapa negra del sanchismo”. Feijóo, que se burló de los anuncios hechos por Sánchez y su falta de apoyos parlamentarios, afirmó que lo único que tiene es “corrupción, mordidas y audios”. También cargó contra “el cupo catalán” y defendió que “España no merece un presidente del Gobierno que financie su estancia en el poder con lo que no le pertenece”. Para ello ha integrado en su equipo a dirigentes próximos a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.