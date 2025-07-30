Moscú hace oídos sordos al nuevo ultimátum de Donald Trump

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El nuevo ultimátum de la Casa Blanca al Kremlin para que ponga fin a la guerra no ha surtido efecto de momento, al sufrir ayer Ucrania una oleada de ataques rusos en los que murieron en distintos lugares del país más de veinte civiles. El más mortífero de todos ellos tuvo lugar en la medianoche del lunes, cuando la aviación rusa lanzó cuatro bombas aéreas guiadas que cayeron en un centro penitenciario de la región suroriental de Zaporiyia, matando a al menos 16 personas.