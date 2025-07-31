La china Chery instalará una planta de I+D en Cornellà

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La multinacional automovilística Chery abrirá un centro de investigación y desarrollo (I+D) en Cornellà de Llobregat, que se prevé que se ponga en marcha a partir de otoño. Así lo anunció ayer el president de la Generalitat, Salvador Illa, tras una reunión con sus directivos en la ciudad oriental china de Wuhu, donde la empresa tiene su sede. El centro ocupará una superficie de 2.000 metros cuadrados y estará especializado en el diseño y la adecuación de vehículos para atender a las necesidades de los clientes europeos de Chery. Illa, que destacó el papel de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa catalana, en el cierre de este acuerdo, aseguró que el mismo supone crear una relación bidireccional y responde a la idea del Govern de buscar “relaciones sólidas” a medio y largo plazo con beneficio mutuo. “Queremos avances progresivos y graduales, no grandes proyectos que luego se desinflen”, aseveró el president, que adelantó también que durante su reunión con los directivos de Chery, ofreció la Ciudad Condal para ubicar la delegación europea de la firma.

Se desconoce de momento la cantidad exacta que invertirá la empresa china en la puesta a punto del centro y cuántos puestos de trabajo creará. Chery mantiene vínculos con el ecosistema industrial catalán desde que, junto a la española Ebro, anunciara el año pasado el inicio de la producción conjunta de vehículos en la antigua planta de Nissan en Barcelona.

Por otro lado, el president defendió la eliminación de los aranceles extra que aplica la UE al Cupra Tavascan de Seat, producido en China, incidiendo en su carácter singular por ser diseñado “enteramente en Europa”. Lo dijo tras una visita a la planta de Volkswagen en la provincia china de Anhui, que es la encargada de la producción global del vehículo.

A raíz del tifón Co-may la comitiva de Illa se ha visto obligada a modificar su plan de viaje en China. Esto ha ocasionado también problemas con el equipaje, enviado antes de tiempo a un destino al que no se han podido desplazar.