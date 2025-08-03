La hambruna como arma en Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos siete personas, entre ellos un menor, murieron durante las últimas horas en la Franja de Gaza por hambruna y malnutrición, según informaron las autoridades del enclave. Mientras, las organizaciones de ayuda humanitaria siguen denunciando dificultades para acceder a la zona. Según la ONU y Hamás, para abastecer a la población –más de 2 millones de personas– sería necesaria la entrada de entre 500 y 600 camiones diarios con ayuda, pero el viernes, por ejemplo, solo entraron 73.

El Gobierno israelí no ha cedido ante el bloqueo y ha ofrecido alternativas como el lanzamiento de paquetes de comida desde el aire. El ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, anunció ayer que a partir del 8 de agosto Países Bajos se sumará a estados como España, Francia, Jordania, Alemania o Arabia Saudí, que ya han empezado a usar este sistema en los últimos días, “para paliar la catástrofe humanitaria en Gaza”, e instó a Israel a “cumplir” con los acuerdos con la Unión Europea. Este método, sin embargo, ha sido criticado recientemente por las Naciones Unidas por ser “una ineficiente cortina de humo” en medio del drama.

Varias de las cajas con raciones de comida lanzadas el viernes por España acabaron en mercados de reventa. Un vídeo difundido por un mercader gazatí muestra como un paquete –que contenía galletas, chocolate y snacks infantiles– se vendía por 350 shéquel (aproximadamente 90 euros), mientras que unidades sueltas se podían vender por unos 25 shéquel (6,50 euros).

Mientras, la ofensiva del Ejército israelí provocó la muerte de al menos 22 personas en varios puntos de la Franja, doce de ellas en los alrededores de un centro de reparto de ayuda en el eje Netzarim, cuyos cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa, en la parte centronorte del enclave. La ONU cifra en 1.373 los muertos desde mayo mientras hacían cola para recibir ayuda alimentaria.

Las autoridades de Gaza informaron de que después de los fallecimientos de ayer, al menos 60.400 personas han muerto y 148.722 han resultado heridas por los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, mientras que ha habido más de 9.000 muertos desde que Israel rompió el alto el fuego en marzo de este año.

Protestas en Tel Aviv por el mal estado de los rehenes en Gaza

El enviado de EEUU en Oriente Medio, Steve Witkoff, acudió ayer al “campamento de protesta” establecido por parte de los familiares de los rehenes cautivos por Hamás en Tel Aviv. Después de la difusión de vídeos del mal estado los prisioneros, en el que un rehén cavaba su “propia tumba”, los manifestantes exigieron “dignidad” para sus familiares y reclamaron acciones a los Gobiernos israelí y estadounidense para poner fin al conflicto.

Witkoff anunció que la Casa Blanca ha asumido la estrategia del “todo o nada” para “terminar la guerra” tras el estancamiento de las negociaciones con Hamás, que calificó su visita de “farsa mediática”.

Por su parte, el grupo islamista descartó deponer las armas hasta que no haya un Estado palestino independiente, mientras que Israel aseguró haber acabado con el batallón de Hamás en Beit Hanun, en el norte de Gaza.