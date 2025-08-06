Trump amenaza ahora con aranceles del 35% a la UE

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca. - EUROPA PRESS / CONTACTO / MICHAEL BROCHSTEIN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con imponer aranceles del 35 por ciento a la Unión Europea (UE) si el bloque no invierte los 600.000 millones de dólares que acordó inyectar a la economía del país norteamericano. Trump, además, se refirió a la cantidad pactada como un “regalo” con el que su Gobierno “puede invertir en lo que quiera”.

El acuerdo entre Estados Unidosy la UE rebaja del 30 al 15% los aranceles que Trump impuso al bloque y entrará en vigor este viernes, siete días después de lo previsto.

La UE fue uno de los últimos actores que alcanzó un acuerdo comercial con Washington, lo que se reflejó en la orden ejecutiva de Trump, que fijó en el 15% el arancel para la mayoría de productos europeos.

Ese porcentaje fue anunciado como parte de un acuerdo entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el que pretendieron evitar una guerra comercial y la amenaza de imposición por parte de Washington de un arancel general a las importaciones comunitarias del 30%.

El pacto entre Washington y Bruselas fija además “aranceles cero” en diversos productos, así como compras estratégicas europeas valoradas en 750.000 millones de dólares de gas, petróleo, energía nuclear así como de chips de inteligencia artificial; inversiones en la economía estadounidense de 600.000 millones y un incremento de las adquisiciones de material militar de Estados Unidos.

Sin embargo, fuentes de la Comisión alertaron poco después del pacto que los 600.000 millones eran un compromiso de inversiones, pero no legalmente vinculante.

Precisamente ayer, la Comisión Europea inició el procedimiento para suspender durante seis meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra EEUU en el caso de que no hubiera logrado un acuerdo con ese país para evitar una guerra comercial, que considera ha sido el “menos malo” posible.