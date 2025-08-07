Hiroshima clama por la paz en el 80 aniversario del bombardeo atómico

Unas niñas observan en el río Motoyasu los farolillos de papel en memoria de las víctimas del bombardeo. - EUROPA PRESS

La ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró ayer el 80 aniversario del bombardeo atómico por Estados Unidos, que provocó la muerte de unas 140.000 personas.

El ataque nuclear tuvo lugar en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y tres días después el Ejército estadounidense realizó un bombardeo idéntico contra Nagasaki, donde fallecieron otras 74.000 personas, acciones que acabaron provocando la rendición japonesa.

Hiroshima guardó un minuto de silencio a primera hora de la mañana en recuerdo a las víctimas y heridos. Unas 55.000 personas de 120 países y regiones participaron en la ceremonia por la paz en dicha ciudad japonesa, lo que supuso una representación diplomática récord. El alcalde de la localidad, Matsui Kazumi, destacó en su discurso el papel de los supervivientes, conocidos como hibakusha, y pidió “nunca rendirse” para lograr la “completa abolición de las armas nucleares”. “Debemos hacer que el deseo de abolición nuclear sea el consenso de la sociedad civil”, manifestó el mandatario.

Mientras, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, afirmó que Tokio debe “liderar los esfuerzos globales” para lograr un mundo sin armas nucleares y rechazó la posibilidad de que el país comparta armas nucleares de Estados Unidos, reafirmando la voluntad del Ejecutivo nipón de respetar esos principios.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, reclamó la reducción del arsenal nuclear y el apoyo a tratados de control de armamento, ante la tendencia actual “profundamente preocupante”. “El mundo nunca debe olvidar y nunca debe repetir esas tragedias”, declaró.

El secretario general de la ONU, António Guterres, resaltó que hace 80 años “el mundo cambió para siempre”. “Miles de vidas se perdieron y la ciudad fue reducida a cenizas. La humanidad cruzó un punto de no retorno”, afirmó Guterres en un comunicado.