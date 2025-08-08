Migrantes detenidos al cruzar el canal de la Mancha

Un grupo de personas son detenidas y llevadas al puerto de Dover, en el sur de Reino Unido. - EUROPA PRESS

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido detuvieron ayer a los primeros migrantes que cruzaron el canal de la Mancha en el marco del acuerdo pactado el pasado mes de julio, en el que Londres y París especificaron que a cambio de cada retorno de un migrante desde territorio británico, “se permitirá la entrada de una persona –solicitante de asilo en Francia– por una ruta segura, controlada y legal sujeta a estrictos controles de seguridad y solo disponible para quienes no hayan intentado entrar a Reino Unido de forma ilegal”.

Las primeras detenciones tuvieron lugar después de que varios migrantes llegaran el miércoles al puerto de Dover, en el sur del país. El ministerio del Interior británico indicó que estos arrestos se mantendrán y que estas personas permanecerán bajo custodia hasta que sean devueltas a Francia.

“Esto envía un claro mensaje a cada migrante que se plantee pagar a miembros del crimen organizado para viajar a Reino Unido arriesgando sus vidas y tirando dinero por la borda para tratar de hacer este trayecto en una pequeña embarcación”, apuntó la ministra del Interior británica, Yvette Cooper.