Putin acepta reunirse con Trump la próxima semana para hablar de Ucrania

Vladímir Putin y Donald Trump en su última reunión en el año 2019. - EUROPA PRESS

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Kremlin anunció ayer que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aceptó reunirse la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Después de la reunión del miércoles entre el líder ruso y el enviado estadounidense Steve Witkoff, el Gobierno ruso tomó la decisión justo antes de que venciera el ultimátum de diez días de la Casa Blanca para alcanzar un alto el fuego en Ucrania.

Trump había mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, con el objetivo de frenar la invasión de Ucrania. Será la primera vez desde 2019 en que ambos líderes se ven las caras, y la primera desde 2021 –con Joe Biden— en que Putin se reúne con un presidente estadounidense.

Sobre la presencia en el encuentro del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Putin no rechazó esa posibilidad pero reiteró que las condiciones para que se dé “están lejos”.

En cuanto a la fecha del encuentro, el asesor para política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, reveló que quedó fijada para la semana que viene pero no concretó ningún día.

En relación al lugar para celebrar la reunión, Putin sugirió Emiratos Árabes Unidos, tras mantener un encuentro en Moscú con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Por su parte, Zelenski mantuvo conversaciones con los líderes de Alemania, Francia e Italia, Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para coordinar posiciones.

Paralelamente, las autoridades prorrusas de Zaporiyia condenaron a 18 años de prisión a una mujer por colaborar con la inteligencia ucraniana.