El Gobierno cifra en catorce los grandes incendios este año en España

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cifra en 14 el número de grandes incendios –aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas– ocurridos en España este año, superando así la media del último decenio. Sin embargo, revela que la cantidad de superficie que ha asolado el fuego (casi 40.000 hectáreas) es muy inferior a la media de los últimos diez años (62.235 hectáreas).

Entretanto, la mayoría de incendios en Galicia se dan por estabilizados o controlados, excepto uno en A Fonsagrada (Lugo). El fuego registrado ayer por la tarde en San Bartolomé de Pinar (Ávila) obligó a interrumpir la línea de tren entre Madrid y Ávila, mientras que medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas por un incendio forestal cerca de Cáceres.

Por otra parte, un hombre fue detenido ayer acusado de provocar un incendio forestal registrado la semana pasada en el municipio ourensano de Celanova, en el marco de una investigación en curso. Se le relaciona con la autoría de otros 20 fuegos intencionados.