Dalmau: “Un gobierno de PP y Vox haría peligrar pactos”

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, advierte que un gobierno del PP y Vox en el Estado “no solo haría peligrar la financiación singular y otros acuerdos” sino que “pondría en riesgo todo el modelo de avance social” en Catalunya y en España.

En una entrevista en ACN, Dalmau alaba que el Govern tenga “alguien con quien avanzar al otro lado” –en referencia a Pedro Sánchez en la Moncloa– y exige a los grupos de Junts y ERC en el Congreso un “ejercicio de responsabilidad”. “¿Alguien cree que un gobierno del PP con Vox estaría defendiendo la oficialidad del catalán en Europa?” se pregunta.

Dalmau avisa que para materializar los acuerdos de investidura es necesario “un aliado” en Madrid y que por eso espera que Sánchez continúe al frente de la Moncloa.

“Ahora tenemos una agenda compartida y una alianza estratégica que nos permite avanzar con estos acuerdos. En un futuro, no lo sé”, señala.

El conseller añade que la gente no puede “perder la confianza en las instituciones”, ya que después lo que hacen es “tirarse en brazos del populismo y la extrema derecha”.

“Lo que no podemos hacer es condenar a nuestro país a una situación de colapso, y para hacerlo avanzar necesitamos estas reformas”, apunta Dalmau.

Preguntado por las discrepancias en la interpretación del principio de ordinalidad entre Estado y Generalitat en el acuerdo por la financiación singular, el conseller de Presidencia insiste en que la ordinalidad “es una condición” para el Executiu.

“Es una cuestión de justicia social y de equidad territorial y avanzaremos en la ordinalidad”, asevera.

El texto del acuerdo entre el Estado y la Generalitat del 14 de julio no obliga a Madrid a respetar el principio de ordinalidad y solo lo menciona para dejar constancia que Catalunya cree que la solidaridad con otros territorios no puede desvirtuarlo. El conseller admite que “queda trabajo por hacer” pero pide “un voto de confianza” en el Govern.