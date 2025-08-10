Siguen los trabajos en varios fuegos, con la mirada en los de Ourense y Ávila

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cientos de efectivos seguían ayer trabajando en la extinción de varios incendios forestales en Galicia, Comunidad de Madrid o Castilla y León, y uno de los que más preocupaba, aunque con una situación más tranquila, era el del municipio abulense de San Bartolomé de Pinares, que avanzaba en dirección a Las Navas del Marqués.

Pero no era el único. Las miradas también estaban puestas en el incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), que ya es el que más superficie ha quemado este verano en Galicia al afectar a unas 700 hectáreas.

Tanto este como el de San Bartolomé de Pinares se declararon el viernes. El de Ávila provocó el desalojo de centenares de vecinos y ha quemado ya entre 500 y 600 hectáreas; siguen preocupando las altas temperaturas –diversas zonas están en aviso por termómetros elevados–, y ayer tarde el incendio entró en unas horas “críticas” por el calor.

En Cádiz, el incendio registrado esta semana en La Peña de Tarifa afectó a 283 hectáreas, según las estimaciones de Infoca. De ellas, el 86% eran, principalmente, matorral y zonas de pedreras, y el resto era zona de pasto y de interfaz urbano-forestal. Se produjo el martes al arder una autocaravana junto a un camping y obligó a evacuar a más de 5.000 personas.