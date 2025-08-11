Arden tres naves cárnicas en el polígono industrial de Vic

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Bomberos dieron ayer por controlado un incendio industrial en Vic, el que priorizaron las tareas de vigilancia de unos depósitos de amoníaco. El fuego calcinó por completo tres naves de empresas cárnicas en el polígono Malloles (dos del grupo Baucells y una de Costa Food Meat) y movilizó a 11 dotaciones de Bomberos. El incendio comenzó el sábado, poco antes de las 20.00, en un grupo de tres naves en la calle del Molí del Llobet que no estaban sectorizadas. Los Bomberos (con hasta 45 dotaciones y más de 80 efectivos) concentraron sus esfuerzos en evitar la propagación de las llamas y la combustión de dos depósitos de amoníaco de 5.000 y 1.000 litros, respectivamente.

Más tarde, el fuego se extendió y afectó a una nave situada más al norte, en la calle Sant Llorenç Desmunts. Las llamas se propagaron por una pasarela de servicios que conecta las naves. En esta segunda empresa afectada —también dedicada al sector cárnico—, las llamas destruyeron totalmente la segunda planta y el tejado, que colapsó. La planta baja y la primera no se vieron afectadas por el fuego. La unidad de drones de los Bomberos estuvo todo el día localizando puntos calientes bajo la cubierta que colapsó y evitar así rebrotes.